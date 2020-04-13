Борис Джонсон выздоровел от коронавируса

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон протестирован на коронавирус с отрицательным результатом. Как передает Report cо ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил журналистам официальный представитель канцелярии правительства.

"Это стандартная практика в больницах — делать такие анализы. И результат (Джонсона) оказался отрицательным", — сказал представитель премьера, отвечая на вопрос, был ли протестирован Джонсон перед выпиской на COVID-19.В настоящее время Джонсон находится в загородной резиденции Chequers, куда приехал сразу же после выписки из больницы накануне.Борис Джонсон объявил, что заражен коронавирусом, 27 марта. С тех пор он находился в самоизоляции, но продолжал работать. Третьего апреля он в видеообращении сообщил, что у него сохраняется высокая температура. Пятого апреля Джонсона доставили в больницу для проведения необходимых анализов.

6 апреля офис премьера объявил, что состояние Джонсона ухудшилось и он доставлен в реанимацию.