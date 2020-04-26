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Борис Джонсон вернется к исполнению обязанностей на следующей неделе

​Борис Джонсон вернется к исполнению обязанностей на следующей неделе

Борис Джонсон

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, восстанавливающийся после заражения коронавирусом, вернется к исполнению обязанностей 27 апреля.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил официальный представитель главы правительства, передает агентство Reuters.

Ранее в тот же день телеканал Sky News, цитируя источник на Даунинг-стрит, информировал, что Джонсон "готов немедленно взяться за дело" и "вернуться к своему обычному графику". Несколько дней назад о возвращении Джонсона на работу 27 апреля сообщила газета The Daily Telegraph.

По словам представителя Даунинг-стрит, премьер-министр провел в пятницу встречу со своими советниками. "Джонсон получил самую последнюю информацию относительно прогресса, которого Великобритания достигла в борьбе против коронавируса", - приводит его слова Sky News. Источник телеканала сообщил, что Джонсон ежедневно общался по видеосвязи с первым министром, главой МИД Домиником Раабом, который временно исполняет его обязанности.

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