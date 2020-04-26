​Борис Джонсон вернется к исполнению обязанностей на следующей неделе

Борис Джонсон https://report.az/storage/news/2cfa0c19fe4690d5cf93fc98f3250823/5bfa0e7f-042f-4abc-8a67-c2b53d9dc190_292.jpg

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, восстанавливающийся после заражения коронавирусом, вернется к исполнению обязанностей 27 апреля.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил официальный представитель главы правительства, передает агентство Reuters.

Ранее в тот же день телеканал Sky News, цитируя источник на Даунинг-стрит, информировал, что Джонсон "готов немедленно взяться за дело" и "вернуться к своему обычному графику". Несколько дней назад о возвращении Джонсона на работу 27 апреля сообщила газета The Daily Telegraph.

По словам представителя Даунинг-стрит, премьер-министр провел в пятницу встречу со своими советниками. "Джонсон получил самую последнюю информацию относительно прогресса, которого Великобритания достигла в борьбе против коронавируса", - приводит его слова Sky News. Источник телеканала сообщил, что Джонсон ежедневно общался по видеосвязи с первым министром, главой МИД Домиником Раабом, который временно исполняет его обязанности.