Борис Джонсон станет вторым премьер-министром Великобритании, посетившим Индию

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон принял приглашение индийского коллеги Нарендры Моди посетить Индию, которое тот сделал на встрече на полях 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата в Глазго.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон принял приглашение индийского коллеги Нарендры Моди посетить Индию, которое тот сделал на встрече на полях 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата в Глазго.

Как передает Report, об этом сообщил на брифинге первый заместитель министра иностранных дел Индии Харш Вардхан Шрингла.

"Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон принял приглашение премьер-министра Моди посетить Индию, заявив, что он планирует свой визит, как только позволят обстоятельства", - отметил Шрингла.

Моди и Джонсон встретились в Глазго. Ранее, МИД Индии заявил, что стороны обсудили развитие двусторонних отношений, а также ситуацию в Афганистане, борьбу с терроризмом, Индо-Тихоокеанский регион, устойчивость цепи поставок и восстановление мировой экономики после пандемии.

Джонсон должен был прибыть в Индию в январе - планировалось, что он станет главным гостем на параде в честь национального праздника - Дня республики - в Нью-Дели 26 января. Но британский премьер 5 января сообщил, что отменил свой визит после начала распространения высокоинфекционного штамма коронавируса, затронувшего тогда тысячи людей в Великобритании и по всему миру. Джонсон должен был стать вторым британским премьером (после Джона Мейджора в 1993 году) со времени обретения Индией независимости от Великобритании в 1947 году, который принял бы участие в ежегодном параде в честь Дня республики в качестве почетного гостя.