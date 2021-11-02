О нас
Report Georgia
Аудио новости

Борис Джонсон станет вторым премьер-министром Великобритании, посетившим Индию

Борис Джонсон станет вторым премьер-министром Великобритании, посетившим Индию Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон принял приглашение индийского коллеги Нарендры Моди посетить Индию, которое тот сделал на встрече на полях 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата в Глазго.
Другие страны
2 ноября 2021 г. 08:36
Борис Джонсон станет вторым премьер-министром Великобритании, посетившим Индию
Борис Джонсон и Нарендра Моди

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон принял приглашение индийского коллеги Нарендры Моди посетить Индию, которое тот сделал на встрече на полях 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата в Глазго.

Как передает Report, об этом сообщил на брифинге первый заместитель министра иностранных дел Индии Харш Вардхан Шрингла.

"Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон принял приглашение премьер-министра Моди посетить Индию, заявив, что он планирует свой визит, как только позволят обстоятельства", - отметил Шрингла.

Моди и Джонсон встретились в Глазго. Ранее, МИД Индии заявил, что стороны обсудили развитие двусторонних отношений, а также ситуацию в Афганистане, борьбу с терроризмом, Индо-Тихоокеанский регион, устойчивость цепи поставок и восстановление мировой экономики после пандемии.

Джонсон должен был прибыть в Индию в январе - планировалось, что он станет главным гостем на параде в честь национального праздника - Дня республики - в Нью-Дели 26 января. Но британский премьер 5 января сообщил, что отменил свой визит после начала распространения высокоинфекционного штамма коронавируса, затронувшего тогда тысячи людей в Великобритании и по всему миру. Джонсон должен был стать вторым британским премьером (после Джона Мейджора в 1993 году) со времени обретения Индией независимости от Великобритании в 1947 году, который принял бы участие в ежегодном параде в честь Дня республики в качестве почетного гостя.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Boris Conson Britaniyanın Hindistana səfər edən ikinci baş naziri olacaq

Экслюзивные новости

Цена газа внутри Узбекистана становится конкурентной благодаря развитию страны
Цена газа внутри Узбекистана становится конкурентной благодаря развитию страны
29 октября 2021 г. 18:15
USACC планирует возобновить торговые миссии между Азербайджаном и США
USACC планирует возобновить торговые миссии между Азербайджаном и США
29 октября 2021 г. 11:18
Для проекта SOCAR в Узбекистане ищут нового инвестора
Для проекта SOCAR в Узбекистане ищут нового инвестора
29 октября 2021 г. 10:44
В Азербайджане 542 класса переведены на дистанционку из-за коронавируса
В Азербайджане 542 класса переведены на дистанционку из-за коронавируса
29 октября 2021 г. 10:31
Госагентство: В Азербайджане возможно введение 4-й дозы вакцины от коронавируса
Госагентство: В Азербайджане возможно введение 4-й дозы вакцины от коронавируса
28 октября 2021 г. 15:34
Университет туризма Узбекистана ждет магистрантов из Азербайджана
Университет туризма Узбекистана ждет магистрантов из Азербайджана
28 октября 2021 г. 14:12
В Губадлы создан таможенный пост
В Губадлы создан таможенный пост
27 октября 2021 г. 17:31
Бюджет Фонда страхования от безработицы повысится на 23 млн манатов
Бюджет Фонда страхования от безработицы повысится на 23 млн манатов
27 октября 2021 г. 16:32
Бюджет Госфонда социальной защиты увеличится на 161 млн манатов
Бюджет Госфонда социальной защиты увеличится на 161 млн манатов
27 октября 2021 г. 16:24
Турция через Эрзурум будет получать в два раза меньше азербайджанского газа
Турция через Эрзурум будет получать в два раза меньше азербайджанского газа
27 октября 2021 г. 15:56

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi