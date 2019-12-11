Борис Джонсон спрятался от журналистов в холодильнике - ВИДЕО

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон спрятался от журналистов, подкарауливших его во время визита на молокозавод в Лидсе, в холодильной камере.

Как сообщает Report со ссылкой на "Известия", съемочная группа программы "Доброе утро, Британия" пыталась получить его согласие на интервью в прямом эфире.

Б.Джонсон, услышав вопрос журналистов, попросил их "подождать секундочку" и скрылся за дверью холодильной камеры.

Отмечается, что при этом политик нецензурно выругался, что легко читалось по губам. Этот момент транслировался в прямом телеэфире.

Ведущий Пирс Морган, находившийся в студии в это время, выразил недоумение случившимся и отметил, что знает Б.Джонсона 25 лет и не понимает, что с ним случилось. Журналист добавил, что раньше у главы правительства не было проблем с интервью.

Инцидент произошел накануне досрочных парламентских выборов в Великобритании.