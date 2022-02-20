Борис Джонсон спрогнозировал крупнейшую войну в Европе с 1945 года

Ситуация вокруг Украины может привести к крупнейшей войне в Европе с 1945 года.
Как передает Report, об этом в интервью
"План, который мы видим, напоминает нечто, что может стать крупнейшей войной в Европе с 1945 года с точки зрения масштаба", - заявил Джонсон.
По его словам, сейчас существует высокая вероятность "вторжения" российских войск в Украину, причем, по мнению Джонсона, оно будет происходить еще и со стороны Беларуси, чтобы "окружить Киев".
Джонсон считает, что в результате этих действий пострадают как украинцы, так и россияне.