Борис Джонсон спрогнозировал крупнейшую войну в Европе с 1945 года

Ситуация вокруг Украины может привести к крупнейшей войне в Европе с 1945 года.

Ситуация вокруг Украины может привести к крупнейшей войне в Европе с 1945 года.

Как передает Report, об этом в интервью ВВС сказал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

"План, который мы видим, напоминает нечто, что может стать крупнейшей войной в Европе с 1945 года с точки зрения масштаба", - заявил Джонсон.

По его словам, сейчас существует высокая вероятность "вторжения" российских войск в Украину, причем, по мнению Джонсона, оно будет происходить еще и со стороны Беларуси, чтобы "окружить Киев".

Джонсон считает, что в результате этих действий пострадают как украинцы, так и россияне.