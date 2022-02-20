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Борис Джонсон спрогнозировал крупнейшую войну в Европе с 1945 года

Борис Джонсон спрогнозировал крупнейшую войну в Европе с 1945 года Ситуация вокруг Украины может привести к крупнейшей войне в Европе с 1945 года.
Другие страны
20 февраля 2022 г. 03:19
Борис Джонсон спрогнозировал крупнейшую войну в Европе с 1945 года
Борис Джонсон

Ситуация вокруг Украины может привести к крупнейшей войне в Европе с 1945 года.

Как передает Report, об этом в интервью ВВС сказал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

"План, который мы видим, напоминает нечто, что может стать крупнейшей войной в Европе с 1945 года с точки зрения масштаба", - заявил Джонсон.

По его словам, сейчас существует высокая вероятность "вторжения" российских войск в Украину, причем, по мнению Джонсона, оно будет происходить еще и со стороны Беларуси, чтобы "окружить Киев".

Джонсон считает, что в результате этих действий пострадают как украинцы, так и россияне.

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Версия на азербайджанском языке Boris Conson Avropada 1945-ci ildən ən böyük müharibəni proqnozlaşdırır

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