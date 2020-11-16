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Борис Джонсон самоизолировался после контакта с носителем коронавируса

Борис Джонсон самоизолировался после контакта с носителем коронавируса Премьер Великобритании Борис Джонсон самоизолировался после контакта с заразившимся COVID-19,
Другие страны
16 ноября 2020 г. 02:05
Борис Джонсон самоизолировался после контакта с носителем коронавируса

Премьер Великобритании Борис Джонсон самоизолировался после контакта с заразившимся COVID-19,

Как передает Report, об этом сообщил РИА Новости официальный представитель Даунинг-стрит.

"Да, премьер-министр ушел на самоизоляцию после контакта с кем-то из заразившихся коронавирусом", - сообщили в канцелярии премьера, добавив, что Джонсон чувствует себя хорошо и симптомов болезни у него нет.

Контакт с инфицированным COVID-19 был выявлен при помощи системы отслеживания NHS Test and Trace, отметил представитель Джонсона.

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