Борис Джонсон самоизолировался после контакта с носителем коронавируса

Премьер Великобритании Борис Джонсон самоизолировался после контакта с заразившимся COVID-19,

Премьер Великобритании Борис Джонсон самоизолировался после контакта с заразившимся COVID-19,

Как передает Report, об этом сообщил РИА Новости официальный представитель Даунинг-стрит.

"Да, премьер-министр ушел на самоизоляцию после контакта с кем-то из заразившихся коронавирусом", - сообщили в канцелярии премьера, добавив, что Джонсон чувствует себя хорошо и симптомов болезни у него нет.

Контакт с инфицированным COVID-19 был выявлен при помощи системы отслеживания NHS Test and Trace, отметил представитель Джонсона.