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Борис Джонсон призвал однопартийцев объединиться

Борис Джонсон призвал однопартийцев объединиться "Как партия, мы должны собраться вместе и сосредоточиться на том, что должно сделать правительство, чтобы помочь людям с их расходами на проживание, устранить последствия от COVID-19 и сделать наши улицы более безопасными".
Другие страны
7 июня 2022 г. 07:53
Борис Джонсон призвал однопартийцев объединиться

"Как партия, мы должны собраться вместе и сосредоточиться на том, что должно сделать правительство, чтобы помочь людям с их расходами на проживание, устранить последствия от COVID-19 и сделать наши улицы более безопасными".

Как сообщает Report, об этом в Twitter написал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Он призвал членов своей партии объединиться.

"Мы продолжим объединяться, расти и укреплять нашу экономику", - сказал он.

Отметим, что вчера в британском парламенте прошел вотум доверия Борису Джонсону. По итогам голосования консерваторы не набрали достаточно голосов, чтобы выразить Джонсону недоверие. Таким образом, глава британского правительства получил иммунитет на год.

Всего в голосовании приняли участие 359 депутатов, из которых 211 поддержали Джонсона, а 148 выразили недоверие.

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Версия на азербайджанском языке Boris Conson partiyadaşlarını birliyə çağırıb

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