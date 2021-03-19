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Борис Джонсон привился вакциной AstraZeneca

Борис Джонсон привился вакциной AstraZeneca Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон получил первую дозу вакцины от коронавируса, разработанной британско-шведской компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом.
Другие страны
19 марта 2021 г. 23:15
Борис Джонсон привился вакциной AstraZeneca

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон получил первую дозу вакцины от коронавируса, разработанной британско-шведской компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом глава правительства в пятницу вечером заявил телеканалу Sky News.

"Слушайте ученых, слушайте то, что вчера говорило Европейское агентство лекарственных средств и Агентство по контролю за лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения Великобритании. Настоящий риск представляет собой COVID-19, и сделать прививку сейчас - очень хорошая идея", - сказал Джонсон и добавил, что не почувствовал боли от укола.

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