Борис Джонсон привился вакциной AstraZeneca

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон получил первую дозу вакцины от коронавируса, разработанной британско-шведской компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон получил первую дозу вакцины от коронавируса, разработанной британско-шведской компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом глава правительства в пятницу вечером заявил телеканалу Sky News.

"Слушайте ученых, слушайте то, что вчера говорило Европейское агентство лекарственных средств и Агентство по контролю за лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения Великобритании. Настоящий риск представляет собой COVID-19, и сделать прививку сейчас - очень хорошая идея", - сказал Джонсон и добавил, что не почувствовал боли от укола.