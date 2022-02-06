Борис Джонсон поздравил Елизавету II с 70-летием правления

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выразил признательность главе государства королеве Елизавете II за ее 70-летнее служение нации.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выразил признательность главе государства королеве Елизавете II за ее 70-летнее служение нации.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении председателя правительства, распространенном в воскресенье, день, когда отмечается платиновый юбилей правления монарха.

"Сегодня на самом деле исторический момент: Ее Величество королева станет первым британским монархом, который отпразднует платиновый юбилей, - сказал Джонсон. - За 70-летнее правление она продемонстрировала вызывающее вдохновение чувство долга и непоколебимую преданность нации".

"Я выражаю ей признательность за долгие годы служения и с нетерпением жду лета, когда мы сможем вместе как страна отметить ее историческое правление", - добавил Джонсон, который стал 14-м премьер-министром Великобритании с того момента, как Елизавета II сменила своего умершего отца Георга VI во главе государства.