Борис Джонсон поздравил Елизавету II с 70-летием правления

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выразил признательность главе государства королеве Елизавете II за ее 70-летнее служение нации.
"Сегодня на самом деле исторический момент: Ее Величество королева станет первым британским монархом, который отпразднует платиновый юбилей, - сказал Джонсон. - За 70-летнее правление она продемонстрировала вызывающее вдохновение чувство долга и непоколебимую преданность нации".
"Я выражаю ей признательность за долгие годы служения и с нетерпением жду лета, когда мы сможем вместе как страна отметить ее историческое правление", - добавил Джонсон, который стал 14-м премьер-министром Великобритании с того момента, как Елизавета II сменила своего умершего отца Георга VI во главе государства.