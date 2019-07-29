Борис Джонсон потратит 100 млн. фунтов на рекламу "жесткого" Brexit

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намерен в ходе подготовки к выходу страны из Европейского союза без сделки провести рекламную кампанию. Как передает Report, об этом сообщает The Guardian со ссылкой на правительственные источники.

На это планируется потратить 100 млн фунтов стерлингов (более 120 млн. долларов США), которые будут потрачены в ближайшие три месяца.

Уточняется, что вскоре должен быть обнародован план о дополнительных расходах на подготовку "жесткого" Brexit в размере 1 млрд фунтов, десятая часть от которых пойдет на рекламную кампанию.

Причем, как подчеркивает издание, это будет самая масштабная кампания, начиная со времен Второй мировой войны.