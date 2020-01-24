Борис Джонсон подписал соглашение о выходе Великобритании из ЕС

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон торжественно подписал соглашение о выходе Великобритании из ЕС, передает Report со ссылкой на РИА Новости

“Подписание соглашения – потрясающий момент, когда, наконец, выполняется результат референдума 2016 года и заканчиваются затянувшиеся годы споров и разногласий. Наконец, мы можем двигать вперед нашу страну, с правительством, сосредоточенным на обеспечении лучших социальных служб, больших возможностей и раскрытии потенциала каждого уголка нашего великолепного Соединенного Королевства, и одновременно строящим крепкие новые отношения с ЕС, основанные на дружбе и равенстве”, - заявил Джонсон во время церемонии подписания.

При данном событии присутствовали представители ЕС и МИД Великобритании, которые привезли документ из Брюсселя, а также главный переговорщик от Британии Дэвид Фрост.