Борис Джонсон подготовил план действий по Украине

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон представил план действий по Украине и призвал международное сообщество присоединиться к нему.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон представил план действий по Украине и призвал международное сообщество присоединиться к нему.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает канцелярия главы британского правительства.

Предложенный политиком план состоит из шести пунктов и предусматривает мобилизацию международной гуманитарной коалиции для оказания поддержки Украины, предоставление Киеву помощи в защите украинской территории, максимально возможное давление на РФ, предотвращение "ползучей" нормализации действий России в Украине, поиск дипломатических путей деэскалации, но только на основе полного участия легитимного украинского правительства, а также проведения срочной кампании укрепления безопасности во всем Евроатлантическом регионе.

Джонсон считает, что страны Запада и международное сообщество в целом должны поддержать данные предложения.