О нас
Аудио новости

Борис Джонсон подготовил план действий по Украине

Борис Джонсон подготовил план действий по Украине Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон представил план действий по Украине и призвал международное сообщество присоединиться к нему.
Другие страны
6 марта 2022 г. 07:14
Борис Джонсон подготовил план действий по Украине

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон представил план действий по Украине и призвал международное сообщество присоединиться к нему.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает канцелярия главы британского правительства.

Предложенный политиком план состоит из шести пунктов и предусматривает мобилизацию международной гуманитарной коалиции для оказания поддержки Украины, предоставление Киеву помощи в защите украинской территории, максимально возможное давление на РФ, предотвращение "ползучей" нормализации действий России в Украине, поиск дипломатических путей деэскалации, но только на основе полного участия легитимного украинского правительства, а также проведения срочной кампании укрепления безопасности во всем Евроатлантическом регионе.

Джонсон считает, что страны Запада и международное сообщество в целом должны поддержать данные предложения.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое важное

Haber Global подготовил репортаж о восстановительных работах в Шуше и Агдаме
Haber Global подготовил репортаж о восстановительных работах в Шуше и Агдаме
5 марта 2022 г. 16:15
Уровень воды в части Куры, протекающей через Сальянский район, понизился до минимума
ФотоУровень воды в части Куры, протекающей через Сальянский район, понизился до минимума
4 марта 2022 г. 19:54
ЕC, IEA рассчитывают за счет других стран сократить зависимость от российского газа
ЕC, IEA рассчитывают за счет других стран сократить зависимость от российского газа
4 марта 2022 г. 17:57
Мевлют Чавушоглу завтра прибудет в Баку
Мевлют Чавушоглу завтра прибудет в Баку
4 марта 2022 г. 16:47
Эмин Гусейнов: Ознакомили UN-HABITAT с последствиями урбицида в Агдаме
Эмин Гусейнов: Ознакомили UN-HABITAT с последствиями урбицида в Агдаме
4 марта 2022 г. 15:23
Исполнительный директор UN-HABITAT ознакомилась с разрушениями в Агдаме
ФотоИсполнительный директор UN-HABITAT ознакомилась с разрушениями в Агдаме
4 марта 2022 г. 13:09
Эксперт: Азербайджан увеличит доходы от продажи нефти
Эксперт: Азербайджан увеличит доходы от продажи нефти
4 марта 2022 г. 12:24
В Азербайджане меняются местами рабочий и выходной дни недели
В Азербайджане меняются местами рабочий и выходной дни недели
3 марта 2022 г. 19:19
МИД: Обеспечен переход 540 человек из России в Азербайджан
МИД: Обеспечен переход 540 человек из России в Азербайджан
3 марта 2022 г. 18:55
Шахин Сейидзаде назначен председателем правления заповедника Ичеришехер
Шахин Сейидзаде назначен председателем правления заповедника "Ичеришехер"
3 марта 2022 г. 11:24

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi