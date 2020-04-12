Борис Джонсон поблагодарил медиков за спасение своей жизни - ФОТО

Борис Джонсон https://report.az/storage/news/43f3d25517285832ccffbf75d3ad9050/1c9dfa4b-3592-46c9-8733-09eef3926172_292.jpg

Больной COVID-19 премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что обязан жизнью заботящимся о нем медикам.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал Sky News со ссылкой на заявление премьер-министра друзьям.

Ранее сообщалось, что состояние заразившегося коронавирусом премьера продолжает улучшаться.

Как отмечает телеканал, Джонсон высоко оценил "образцовый" медицинский присмотр в больнице Святого Томаса, где он проходит лечение. "Я не могу выразить, как я им благодарен… Я обязан им жизнью", - приводит Sky News заявление Джонсона друзьям.

Джонсон объявил, что заражен коронавирусом, 27 марта. С тех пор он находился в самоизоляции, но продолжал работать. 3 апреля он в видеообращении сообщил, что у него сохраняется высокая температура. Поздно вечером 5 апреля канцелярия премьера объявила, что Джонсон доставлен в больницу для анализов, однако подчеркнула, что речь не идет об экстренной госпитализации.