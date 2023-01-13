Борис Джонсон планирует поездку в Украину

Экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон планирует поездку в Украину для проведения переговоров с президентом Владимиром Зеленским.

Экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон планирует поездку в Украину для проведения переговоров с президентом Владимиром Зеленским.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом пишет The Guardian.

Джонсон сказал друзьям, что намерен поехать в Киев в ближайшие месяцы, чтобы продемонстрировать свою публичную поддержку стране. Издание пишет, что украинские источники подтверждают, что Джонсон "намеревался" уехать в Киев, но пока нет конкретной информации относительно дат.

Отмечается, что во время пребывания на посту Джонсон заявлял, что он является сторонником президента Украины, побуждая международных союзников оказывать большую поддержку в первые дни полномасштабных боевых действий. Великобритания предоставила значительную экономическую, гуманитарную и военную помощь Украине, обязавшись потратить не менее 2,3 миллиарда фунтов стерлингов в 2023 году.

Эта поездка станет четвертой поездкой бывшего премьер-министра в Киев – он был впервые в апреле, вскоре после того, как российские войска пресекли попытку захватить столицу, сообщает издание.