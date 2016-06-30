​Борис Джонсон отказался выдвигаться на пост премьера Великобритании

Баку. 30 июня. REPORT.AZ/ Бывший мэр Лондона Борис Джонсон заявил, что не будет выдвигать свою кандидатуру на пост главы Консервативной партии и премьер-министра страны, сообщает Report cо ссылкой на Би-би-си.

Заявление Джонсона, считавшегося одним из лидеров кампании в поддержку выхода Великобритании из Евросоюза, на фоне успеха которой свою отставку анонсировал нынешний премьер Дэвид Кэмерон, стало неожиданностью. Букмекеры считали его фаворитом в борьбе за этот пост.

Ранее в четверг о выдвижении своей кандидатуры на пост премьер-министра объявил министр юстиции Майкл Гоув. Его заявление многие также восприняли как неожиданность, так как Гоув считался сторонником Джонсона.

Ожидалось, что Гоув поддержит кандидатуру бывшего мэра Лондона. Однако в четверг министр юстиции заявил, что считает лидерские качества Джонсона недостаточными для решения стоящих перед Великобританией задач.

О своем выдвижении в премьеры также заявила министр внутренних дел Тереза Мэй. В отличие от Джонсона и Гоува, агитировавших за выход из Евросоюза, она была сторонницей сохранения членства Великобритании в ЕС.