СМИ: Борис Джонсон отказался встречаться с похвалившем его Трампом

Экс-глава МИД Великобритании Борис Джонсон отказался встречаться и разговаривать тет-а-тет с президентом США Дональдом Трампом.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник.

Отмечается, что Трамп и Джонсон накануне разговаривали по телефону около 20 минут. По данным источника, они очень тепло пообщались.

Однако Б.Джонсон отказался встречаться с Д.Трампом, утверждает источник.

Ранее президент США признался, что бывший глава МИД Великобритании и экс-мэр Лондона "хороший парень" и всегда нравился ему.