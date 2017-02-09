От гражданства США отказались более пяти тысяч человек

Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ В прошлом году от гражданства США отказались 5411 человек. Число людей с двойным гражданством, которые в 2016 году решили отказаться от американского паспорта, стало рекордным, побив предыдущее достижение начала 1990-х на 26 процентов. Как сообщает Report со ссылкой на The Wall Street Journal (WSJ), об этом свидетельствуют данные минфина США.

Имя министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона фигурирует в списке людей, отказавшихся от американских паспортов. Джонсон обладал гражданством США по праву рождения, он родился в Нью-Йорке. По его словам, он не жил в США с пяти лет, но при этом сохранял гражданство. В 2014 году он заявил, что власти США требуют от него уплатить налог с продажи его лондонского дома. Сообщалось, что его долг мог составлять 50 тыс. долларов.