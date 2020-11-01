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Борис Джонсон объявил повторный локдаун в Англии

Борис Джонсон объявил повторный локдаун в Англии Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в субботу вечером объявил о введении в Англии с 5 ноября до 2 декабря новых ограничительных мер на фоне распространения коронавируса COVID-19.
Другие страны
1 ноября 2020 г. 01:05
Борис Джонсон объявил повторный локдаун в Англии
Борис Джонсон

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в субботу вечером объявил о введении в Англии с 5 ноября до 2 декабря новых ограничительных мер на фоне распространения коронавируса COVID-19.

Как передает Report, об этом он заявил в субботу на пресс-конференции.

"С четверга основной посыл будет тем же - оставайтесь дома", - заявил британский премьер, уточнив, что в понедельник он обсудит этот план с правительством, в среду пройдет голосование в парламенте, а в четверг начнется самоизоляция.

Согласно распоряжению Джонсона, с четверга жители Англии "должны оставаться дома", кроме походов на работу или учебу, к врачу, в магазин или для помощи близким. Также разрешаются занятия спортом на свежем воздухе и прогулки. Школы, колледжи и университеты продолжат работать.

Бары и рестораны смогут обслуживать клиентов только навынос. Магазины (кроме продуктовых), парикмахерские, салоны красоты, спортзалы, а также места отдыха и развлечений должны приостановить работу. Поездки за рубеж, кроме рабочих, временно запрещаются.

Премьер-министр признал, что эти меры больно ударят по малому и среднему бизнесу, и пообещал предпринимателям поддержку. Джонсон также предупредил, что из-за пандемии британцам вряд ли удастся отметить Рождество так, как они привыкли это делать.

"Рождество в этом году пройдет не так, как всегда. Возможно, отличия будут существенными", - заявил британский премьер.

Отметим, что его решение коснется только Англии. Остальные части Великобритании самостоятельно определяют меры борьбы с коронавирусом.

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