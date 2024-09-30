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Борис Джонсон обвинил Макрона в миграционном кризисе

Борис Джонсон обвинил Макрона в миграционном кризисе Экс-премьер Великобритании (2019-2022) Борис Джонсон назвал президента Франции Эмманюэля Макрона виновником миграционного кризиса в проливе Ла-Манш.
Другие страны
30 сентября 2024 г. 16:24
Борис Джонсон обвинил Макрона в миграционном кризисе

Экс-премьер Великобритании (2019-2022) Борис Джонсон назвал президента Франции Эмманюэля Макрона виновником миграционного кризиса в проливе Ла-Манш.

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, выдержки из готовящихся к публикации мемуаров Джонсона опубликовала газета The Times.

Глава французского государства "считал, что Британия после выхода из ЕС (Brexit) должна быть наказана", и мог бы использовать для этого проблемы миграции.

"Мне казалось по крайней мере возможным, что он превращает проблему в оружие <...> и втайне позволяет мигрантам прибывать в достаточном количестве, чтобы свести с ума британскую общественность и подорвать один из важнейших фактов Brexit - то, что мы вернули себе контроль над нашими границами", - отмечает Джонсон.

Однажды, по словам бывшего премьера, он предложил Макрону даже построить мост через Ла-Манш, чтобы еще крепче связать экономики стран. Президент Франции довольно резко, как показалось Джонсону, ответил "нет", "как будто он внезапно ужаснулся при мысли о том, что все эти алчные британцы хлынут через мост в его относительно малонаселенную страну".

Однако автор мемуаров считает, что "отомстил" за все Макрону, убедив президента США Джо Байдена согласиться на трехстороннее военное партнерство Австралии, Великобритании и США по атомной подводной лодке, которое включало отказ от сделки с французами.

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