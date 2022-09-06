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Борис Джонсон: Новое правительство поможет стране преодолеть энергетический кризис

Борис Джонсон: Новое правительство поможет стране преодолеть энергетический кризис Уходящий с поста премьера Великобритании Борис Джонсон во вторник заявил о поддержке Лиз Трасс
Другие страны
6 сентября 2022 г. 12:25

Уходящий с поста премьера Великобритании Борис Джонсон заявил о поддержке Лиз Трасс и выразил уверенность, что новое правительство поможет стране преодолеть энергетический кризис, передает Report со ссылкой на "Интерфакс".

"У нас останется экономическая сила, чтобы предоставлять людям средства, которые им необходимы, чтобы преодолеть этот энергетический кризис. Я знаю, что Лиз Трасс и отзывчивое правительство консерваторов сделает все, что в наших силах, чтобы помочь людям пережить этот кризис. Наша страна преодолеет его", - сказал Джонсон в прощальном выступлении у резиденции на Даунинг-стрит.

Он добавил, что будет выражать новому правительству "поддержку на каждом этапе пути".

"Настали сложные времена для экономики, для семей по всей стране. Мы можем и мы пройдем через это, и станем сильнее. Я бы хотел сказать моим коллегам из Консервативной партии, что настало время поддержать Лиз Трасс, ее команду и ее программу и работать на благо народа", - подчеркнул Джонсон.

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