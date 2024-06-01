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Борис Джонсон назвал "политическим убийством" судебный процесс над Трампом в США

Борис Джонсон назвал "политическим убийством" судебный процесс над Трампом в США Судебное преследование экс-президента США (2017-2021) Дональда Трампа обусловлено политическими мотивами действующих американских властей.
Другие страны
1 июня 2024 г. 04:12
Борис Джонсон назвал политическим убийством судебный процесс над Трампом в США

Судебное преследование экс-президента США (2017-2021) Дональда Трампа обусловлено политическими мотивами действующих американских властей.

Как передает Report, об этом заявил бывший премьер-министр Великобритании (2019-2022) Борис Джонсон в статье для газеты The Daily Mail.

"Я разделяю взгляды сторонников Трампа на этот процесс и приговор, - написал он. - Если и были какие-то попытки подорвать демократический процесс, то это попытки его врагов использовать закон в подобных случаях, чтобы не допустить Дональда Трампа до выборов и лишить американский народ возможности проголосовать за него". Джонсон добавил, что это "откровенно политическое и совершенно искусственное" дело, похожее на "пулеметную расправу в стиле мафии".

"Прокуроры от Демократической партии думают, что поступили очень умно: поставили Трампу подножку из-за этой формальности, словно арестовали Аль Капоне за уклонение от уплаты налогов", - отметил бывший британский премьер. Он подчеркнул, что "политическое убийство" в виде приговора Трампу приведет лишь к повышению его рейтинга.

"Огромное число американских избирателей могли увидеть, что произошло на самом деле: либеральные элиты, потрясенные сохраняющейся популярностью Трампа и его способностью находить отклик у избирателей, использовали все, что могли, чтобы сорвать его кампанию", - указал Джонсон.

Экс-глава британского правительства заявил, что Трамп, несмотря на публикации о нем в либеральных СМИ, в случае победы на выборах президента США в ноябре в действительности способен стать "сильным и уверенным лидером, в котором нуждается мир". По словам Джонсона, Трамп "может гарантировать поражение" РФ в Украине.

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Версия на азербайджанском языке Boris Conson Trampın məhkəməsini “siyasi qətl” adlandırıb

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