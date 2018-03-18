Борис Джонсон назвал ответные меры России бесполезными

Баку. 18 марта. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон назвал "бесполезными" ответные действия Москвы на высылку 23 российских дипломатов.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, его слова передает телеканал SkyNews.

Ранее МИД России сообщил, что в ответ на действия Лондона Москва вышлет 23 британских дипломата, закроет Генконсульство в Петербурге, а также запретит деятельность общественной организации Британский совет.

"Эти бесполезные меры лишь накажут простых россиян, отняв у них возможность изучать английский язык и получать британские визы", — заявил Джонсон.