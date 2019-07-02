Борис Джонсон намерен договориться с ЕС об условиях свободной торговли

Фаворит избирательной гонки за посты лидера Консервативной партии и премьер-министра Великобритании Борис Джонсон выступит с предложением о проведении переговоров об установлении после Brexit режима свободной торговли между Соединенным Королевством и странами Евросоюза.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава избирательного штаба Б.Джонсона, бывший лидера партии тори (2001-2003 годы) Иэн Данкан Смит.

По его словам, если Брюссель отвергнет эту инициативу, то 31 октября Великобритания покинет ЕС без сделки об условиях "развода" сторон.

"Мы собираемся сделать им другое предложение (в отличие от сделки, заключенной действующим премьер-министром Терезой Мэй - ред.) и сказать: "Посмотрите, мы хотим получить доступ к свободной торговле. И мы можем приступить к переговорам на эту тему прямо сейчас, если вы настроены серьезно и хотите запустить процесс, чтобы дело не кончилось введением пошлин или чем-то подобным после 31-го (октября - ред.) ", - сказал он.