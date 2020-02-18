​Борис Джонсон и его жена договорились о разделе имущества

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и его жена Марина Уилер достигли договоренности о разделе имущества перед предстоящим разводом. Интересы супругов на состоявшемся во вторник в Лондоне судебном слушании представляли их адвокаты, сами Джонсон и Уилер в суд не явились.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает Press Association.

Представителям прессы разрешили присутствовать на заседании, однако судья ограничил право журналистов на разглашение озвученной во время разбирательства информации. Известно, что у Джонсона и Уилер возник спор по поводу условий раздела совместно нажитого имущества и общих сбережений, который теперь удалось уладить. О каких суммах идет речь, не сообщается, однако ранее британские СМИ писали о том, что в ноябре супруги выгодно продали свой дом в престижном лондонском районе Излингтон за £3,75 млн (4,9 млн. долларов США). Известно также, что Джонсон получает £275 тыс. в год за то, что пишет еженедельные колонки для газеты The Daily Telegraph, с которой сотрудничает с конца 80-х годов.

Джонсон и Уилер, которая является известным в Великобритании адвокатом и правозащитником, знакомы еще со школьных лет. Они поженились в 1993 году - вскоре после того, как будущий британский премьер развелся со своей первой женой, и прожили вместе четверть века. У них четверо детей, младшему из которых сейчас 20 лет. В сентябре 2018 года Уилер и Джонсон объявили о намерении расстаться. Причиной развода стала очередная измена Джонсона, у которого и до этого были романы на стороне.