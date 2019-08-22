Борис Джонсон: Говорить о возвращении России в G7 пока рано

Говорить о возвращении России в G7 и восстановлении "Большой восьмерки" говорить пока рано. Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель.

"Я в курсе идей о реинтеграции России в G7. Учитывая, что случилось в Солсбери, учитывая использование химического оружия на британской земле, учитывая продолжающуюся нестабильность и гражданскую войну, войну на Украине, российские провокации — не только на Украине, но и во многих других местах — я должен сказать, что я согласен с канцлером Меркель: доводы в пользу возвращения России пока только предстоит найти", — заявил Б. Джонсон.

В ходе той же беседы Меркель заявила, что о реальном прорыве в вопросе возвращения России пока говорить не приходится. По ее словам, мирные переговоры по Украине могли бы поспособствовать созданию новых условий.

Ранее сообщалось, что президенты США и Франции Дональд Трамп и Эмманюэль Макрон планируют пригласить Россию на встречу G7 в 2020 году.