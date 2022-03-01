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Борис Джонсон: Европа должна отказаться от нефти и газа из России

Борис Джонсон: Европа должна отказаться от нефти и газа из России Европа должна будет отказаться от нефти и газа из России, хотя такие меры будут болезненными.
Другие страны
1 марта 2022 г. 15:54
Борис Джонсон: Европа должна отказаться от нефти и газа из России

Европа должна будет отказаться от нефти и газа из России, хотя такие меры будут болезненными.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил во вторник глава британского правительства Борис Джонсон на пресс-конференции в Варшаве.

"Мы должны признать, что этот кризис будет иметь цену для нас и для нашего электората. Санкции имеют последствия как для нас, так и для России, и ни один шаг не свободен от рисков, - сказал Джонсон. - Впереди трудности, и они могут оказаться существенными, но Европе пришло время сделать то, что было давно пора сделать - наконец-то отказаться от зависимости от российских нефти и газа, а в долгосрочной перспективе - и от ископаемого топлива в целом".

Глава британского правительства подтвердил, что Запад "собирается принять больше санкций", в том числе против Сбербанка, отключать новые финансовые институты в РФ от SWIFT, а также "замораживать их активы", но при этом подчеркнул, что ни Великобритания, ни другие страны Запада "не испытывают вражды" в отношении российского народа.

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