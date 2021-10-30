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Борис Джонсон: Елизавета II находится в очень хорошей форме

Борис Джонсон: Елизавета II находится в очень хорошей форме Королева Великобритании Елизавета II пребывает в очень хорошей форме.
Другие страны
30 октября 2021 г. 19:00
Борис Джонсон: Елизавета II находится в очень хорошей форме
Елизавета II и Борис Джонсон

Королева Великобритании Елизавета II пребывает в очень хорошей форме.

Как передает Report со ссылкой на телеканал Sky News, об этом отметил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, комментируя распространенную накануне официальную информацию о том, что 95-летняя королева по совету врачей проведет две недели в состоянии покоя.

"На этой неделе я говорил с Ее Величеством, как я делаю каждую неделю, и она в очень хорошей форме", - приводит слова главы правительства телеканал. "Она просто следует совету своих врачей и отдыхает, что важно. Я уверен, что вся страна желает ей крепкого здоровья", - добавил Джонсон.

Ранее, распространенном сообщении Букингемским дворцом, Елизавета II продолжит отдыхать по совету врачей в течение еще двух недель, однако будет иметь возможность выполнять необременительные обязанности. При этом, как сообщили в канцелярии монарха, она "твердо намерена" присутствовать на национальной церемонии Поминального воскресенья 14 ноября, когда в королевстве отдают дань уважения британцам, ставшим жертвами военных конфликтов.

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