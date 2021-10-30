Борис Джонсон: Елизавета II находится в очень хорошей форме

Королева Великобритании Елизавета II пребывает в очень хорошей форме.
Как передает Report со ссылкой на телеканал
"На этой неделе я говорил с Ее Величеством, как я делаю каждую неделю, и она в очень хорошей форме", - приводит слова главы правительства телеканал. "Она просто следует совету своих врачей и отдыхает, что важно. Я уверен, что вся страна желает ей крепкого здоровья", - добавил Джонсон.
Ранее, распространенном сообщении Букингемским дворцом, Елизавета II продолжит отдыхать по совету врачей в течение еще двух недель, однако будет иметь возможность выполнять необременительные обязанности. При этом, как сообщили в канцелярии монарха, она "твердо намерена" присутствовать на национальной церемонии Поминального воскресенья 14 ноября, когда в королевстве отдают дань уважения британцам, ставшим жертвами военных конфликтов.