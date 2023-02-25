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Боррель: Резолюция ООН в очередной раз подтвердила агрессию России против Украины

Боррель: Резолюция ООН в очередной раз подтвердила агрессию России против Украины "Резолюция ООН еще раз подтвердила агрессию России против Украины. 141 страна приняла участие в голосовании вместе с Европейским Союзом и его государствами-членами и призвала остановить российскую оккупацию Украины.
Другие страны
25 февраля 2023 г. 02:20
Боррель: Резолюция ООН в очередной раз подтвердила агрессию России против Украины

"Резолюция ООН еще раз подтвердила агрессию России против Украины. 141 страна приняла участие в голосовании вместе с Европейским Союзом и его государствами-членами и призвала остановить российскую оккупацию Украины".

Как сообщает американское бюро Report, об этом заявил верховный представитель Евросоюза по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель, отвечая на вопросы журналистов в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

"Россия пыталась использовать все средства, чтобы отвлечь и подорвать уставы ООН, и в очередной раз потерпела неудачу. В глазах всего мира их агрессия в очередной раз подтвердилась. Мы продолжим нашу поддержку Украины для обеспечения прочного и всеобъемлющего мира".

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Версия на азербайджанском языке Borel: “BMT-nin qətnaməsi Rusiyanın Ukraynaya təcavüzünü bir daha təsdiqləyib”

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