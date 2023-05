Верховный представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель провел телефонный разговор с министром иностранных дел Ирана Хосейном Амиром Абдуллахияном.

Как передает Report, об этом сообщается на странице Борреля в Twitter.

В ходе телефонного разговора верзовный представитель ЕС осудил казнь гражданина Ирана и Швеции Хабиба Чааба: "Я также просил не казнить гражданина Германии Джамшида Шармахди".

In call with Iranian Foreign Minister Abdollahian, I strongly condemned execution of Swedish-Iranian national Habib Chaab and asked Iran not to execute German-Iranian Jamshid Sharmahd.

(1/2)