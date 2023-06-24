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Борель: ЕС активировал центр реагирования на кризисы в связи с событиями в РФ

Борель: ЕС активировал центр реагирования на кризисы в связи с событиями в РФ Глава европейской внешнеполитической службы Жозеп Борель заявил, что обсудил ситуацию в России с главами МИД G7.
Другие страны
24 июня 2023 г. 17:03
Борель: ЕС активировал центр реагирования на кризисы в связи с событиями в РФ

Глава европейской внешнеполитической службы Жозеп Борель заявил, что обсудил ситуацию в России с главами МИД G7.

Как передает Report, об этом он написал в Twitter.

Борель также объявил об активации работы центра реагирования на кризисы.

"Созвонился с главами МИД G7, чтобы обсудить ситуацию в России. Перед назначенным на понедельник заседанием Совета по иностранным делам ЕС я координирую действия внутри ЕС и активировал работу центра реагирования на кризисы. Наша поддержка Украине остается непоколебимой", - написал он.

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Версия на английском языке EU activates crisis response centre amid recent developments in Russia
Версия на азербайджанском языке Aİ Rusiyadakı hadisələrlə əlaqədar böhranlara reaksiya mərkəzini aktivləşdirir

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