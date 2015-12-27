Бордюжа: за 2015 год из стран ОДКБ выдворено более 30 тыс. нелегальных мигрантов

Баку. 27 декабря. REPORT.AZ/ Компетентные органы стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в течение этого года выдворили за пределы ее государств-членов более 30 тыс. нелегальных мигрантов. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" сообщил генеральный секретарь ОДКБ Николай Бордюжа, сообщил Report со ссылкой на ТАСС.

"Если мы говорим о противодействии незаконному обороту наркотиков - 35 т на круг мы в течение года выявили, изъяли их из употребления или из транспортно-логистических цепочек наркомафии. Если мы говорим о незаконной миграции, более 30 тыс. граждан третьих стран в ходе тех операций, которые мы проводили, были выдворены за пределы территории наших государств, которые находились незаконно", - сказал он. Бордюжа также напомнил, что в рамках работы по организации информационной безопасности было выявлено более 57 тыс. сайтов по вербовке в ряды террористической организации "Исламское государство" (запрещена в РФ). "По 50 тыс. из них принято решение, по остальным идет работа", - сообщил он. На 2016 год, по словам генсека, странами ОДКБ запланировано "крупное учение в формировании сил специального назначения ОДКБ в Армении". "Будут отдельные учения подразделений военной разведки на территории Таджикистана", - сказал он. Генсек ОДКБ подчеркнул, что организация вынуждена создавать дополнительные механизмы противодействия угрозам в Центрально-Азиатском регионе и "на дальних подступах" - в Сирии. По словам Бордюжи, силовые структуры Афганистана не демонстрируют готовность противостоять террористической угрозе и страны ОДКБ "должны с этим считаться". "Сегодня, я думаю, проблему Афганистана с точки зрения ситуации, которая там складывается, решить невозможно", - сказал Бордюжа."Что бы ни говорили сегодня представители НАТО, проблему или задачу, которую они ставили при вводе туда контингента, они не решили. Ситуация в Афганистане деградирует", - отметил он. По словам генсека ОДКБ, 60% таджикско-афганской границы контролирует "Талибан".