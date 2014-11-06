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    Бордюжа: ОДКБ решила приостановить усилия по налаживанию диалога с НАТО

    Решение принято с учетом неконструктивных и зачастую открыто враждебных инициатив ЕС и НАТО по отношению к России и ОДКБ

    Баку. 6 ноября. REPORT.AZ/ Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) приняла решение не выполнять поручение Совета коллективной безопасности организации от 2004 года по налаживанию взаимоотношений с НАТО. Как сообщает Report со ссылкой на ИТАР-ТАСС, об этом  заявил генеральный секретарь ОДКБ Николай Бордюжа. 

    "Приостановлены усилия по налаживанию диалога с НАТО", - заявил он в ходе заседания совета Парламентской ассамблеи ОДКБ в Москве.

    Н. Бордюжа пояснил, что такое решение было принято "с учетом неконструктивных и зачастую открыто враждебных инициатив ЕС и НАТО по отношению к России и ОДКБ". По его словам, ОДКБ будет придерживаться курса на дальнейшее развитие взаимодействия с ОБСЕ, а также делать шаги к укреплению сотрудничества с ШОС, Китаем, Ираном, странами Латинской Америки и Карибского бассейна.

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