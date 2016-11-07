Борьба с террором будет главной темой 85-й Генассамблеи Интерпола

Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ Вопрос противодействия террору займет центральное место в ходе обсуждений на начавшей в понедельник работу на острове Бали 85-й Генеральной Ассамблее международной организации уголовной полиции Интерпол.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил глава индонезийской национальной полиции Тито Карнавиан в выступлении на церемонии открытия встречи.

"Терроризм - это чрезвычайно опасное злодеяние. И пример с организацией "Исламское государство" (ИГ) показывает, что Индонезия не обладает иммунитетом от радикализма", - отметил в свою очередь вице-президент Индонезии Юсуф Калла.

Учитывая растущую озабоченность мирового сообщества перспективой возвращения из конфликтных зон на Ближнем Востоке иностранных террористов-боевиков, которые хорошо вооружены, подготовлены и настроены еще более радикально, чем ранее, главным вопросом сессии на Бали является необходимость расширения обмена информацией через Интерпол, заявил журналистам генеральный секретарь организации Юрген Сток.