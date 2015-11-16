Борьба с терроризмом и миграционный кризис станут главными темами Совета ЕС в Брюсселе

Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ Центральной темой планового заседания министров иностранных дел 28 стран Евросоюза в понедельник должен был по традиции стать миграционный кризис в сообществе. Однако впервые за последние несколько месяцев наряду с главной проблемой ЕС в основную повестку дня Совета экстренно включена борьба с терроризмом в связи с произошедшими 13 ноября в Париже терактами, информирует Report со ссылкой на ТАСС.

Сразу после терактов во французской столице Совет ЕС объявил, что главы МИД ЕС обсудят в Брюсселе вопрос о координации антитеррористических действий. "Вопрос о координации антитеррористических действий будет обсуждаться на заседании Совета (ЕС) в понедельник, 16 ноября", - сообщили в ведомстве.

Кроме того, глава МВД Франции Бернар Казнев заявил в воскресенье, что Франция считает необходимым, чтобы Европейский союз провел 20 ноября в Брюсселе срочное совещание министров внутренних дел стран-членов. Совет ЕС в этот же день подтвердил проведение заседания глав МВД стран сообщества, посвященного борьбе с терроризмом после терактов в Париже.

"От имени люксембургского председательства Совета ЕС, вице-премьер и министр внутренней безопасности Люксембурга Этьен Шнайдер созвал внеочередное заседание Совета по внутренним делам 20 ноября в Брюсселе", - заявили в Совете, подчеркнув, что "после трагических событий в Париже на встрече будет обсуждаться усиление мер в ЕС и обеспечение проведения уже принятых мер".

Лидеры всех стран ЕС распространили в Брюсселе совместное заявление, в котором подчеркнули, что "на европейском уровне будет сделано все, чтобы обеспечить безопасность Франции". "Мы сделаем все необходимое, чтобы победить экстремизм, терроризм и ненависть", - говорилось в документе.

Серия терактов произошла 13 ноября в Париже и столичном пригороде Сен-Дени у стадиона "Стад де Франс". По последним данным, в результате атаки террористов погибли 129 человек, еще свыше 350 ранены. Президент Франции Франсуа Олланд объявил о введении в стране режима чрезвычайного положения и усиленного контроля за пересечением государственной границы. В стране объявлен трехдневный траур.