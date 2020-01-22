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Бомбу времен Второй мировой обезвредили в центре Берлина

Бомбу времен Второй мировой обезвредили в центре Берлина

Бомба времен Второй мировой войны, обнаруженная во вторник в центре Берлина, успешно обезврежена. 

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, oб этом в среду сообщила полиция города на своей странице в Twitter.

"Бомба времен Второй мировой войны обезврежена. Оцепление скоро будет снято", - говорится в сообщении.

Ранее полиция информировала, что снаряд был найден на строительной площадке недалеко от здания Красной ратуши, где заседает Сенат Берлина. 

Все люди, находившиеся в радиусе 500 метров от места обнаружения - в ратуше, зданиях исторического "квартала Николая" и знаменитой Берлинской телебашне - были эвакуированы.

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