Бомбу времен Второй мировой обезвредили в центре Берлина

Бомба времен Второй мировой войны, обнаруженная во вторник в центре Берлина, успешно обезврежена.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, oб этом в среду сообщила полиция города на своей странице в Twitter.

"Бомба времен Второй мировой войны обезврежена. Оцепление скоро будет снято", - говорится в сообщении.

Ранее полиция информировала, что снаряд был найден на строительной площадке недалеко от здания Красной ратуши, где заседает Сенат Берлина.

Все люди, находившиеся в радиусе 500 метров от места обнаружения - в ратуше, зданиях исторического "квартала Николая" и знаменитой Берлинской телебашне - были эвакуированы.