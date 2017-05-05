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    Бомбу весом 250 килограммов обнаружили в море около Ниццы

    Предположительно, речь идет о бомбе времен Второй мировой войны© Ren.tv

    Баку. 5 мая. REPORT.AZ/ В 50 метрах от Английской набережной в Ницце найдена бомба весом в 250 килограммов.

    Как передает Report, об этом пишет Nice Matin.

    Ее обнаружил ныряльщик, который вел археологические исследования и случайно наткнулся на боеприпас. Он залегал на глубине 12 метров.

    Его происхождение не установлено. Предположительно, речь идет о бомбе времен Второй мировой войны.

    Близлежащий пляж правоохранители эвакуировали, на том участке, где была сделана находка, запрещено судоходства. Взрывотехники должны выбрать способ нейтрализации боеприпаса.

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