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В США из-за "бомбового циклона" более 600 тыс. человек остались без света

В США из-за "бомбового циклона" более 600 тыс. человек остались без света На штат Вашингтон обрушился мощный шторм, вызванный бомбовым циклоном, оставивший сотни тысяч человек без электричества.
Другие страны
20 ноября 2024 г. 19:23
В США из-за бомбового циклона более 600 тыс. человек остались без света

На штат Вашингтон обрушился "бомбовый циклон", из-за которого сотни тысяч человек без электричества.

Как передает Report, об этом сообщили в Reuters.

Согласно информации, на северо-западе Вашингтона в результате штормового ветра скоростью до 80 км/ч и порывами до 110 км/ч были повалены деревья, линии электропередач, повреждены дома и заблокированы дороги. В городе Линвуд в результате падения дерева на лагерь бездомных погибла женщина, двое человек пострадали в Мейпл-Вэлли. Также из-за последствий шторма более 600 000 домов и предприятий в Вашингтоне, Орегоне и Северной Калифорнии остались без света, отмечает агентство.

Метеорологическая служба США предупреждает об угрозе наводнений и метелей, а также о сильных дождях, которые ожидаются в ближайшие дни. В некоторых районах прогнозируется выпадение до 50 см осадков.

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Версия на азербайджанском языке ФотоABŞ-də "bomba siklonu" səbəbindən 600 mindən çox insan işıqsız qalıb

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