В США из-за "бомбового циклона" более 600 тыс. человек остались без света

На штат Вашингтон обрушился "бомбовый циклон", из-за которого сотни тысяч человек без электричества.
Как передает Report, об этом сообщили в Reuters.
Согласно информации, на северо-западе Вашингтона в результате штормового ветра скоростью до 80 км/ч и порывами до 110 км/ч были повалены деревья, линии электропередач, повреждены дома и заблокированы дороги. В городе Линвуд в результате падения дерева на лагерь бездомных погибла женщина, двое человек пострадали в Мейпл-Вэлли. Также из-за последствий шторма более 600 000 домов и предприятий в Вашингтоне, Орегоне и Северной Калифорнии остались без света, отмечает агентство.
Метеорологическая служба США предупреждает об угрозе наводнений и метелей, а также о сильных дождях, которые ожидаются в ближайшие дни. В некоторых районах прогнозируется выпадение до 50 см осадков.