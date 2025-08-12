Бомбардировщики США прибыли на норвежскую базу вблизи границы с РФ

Три стратегических бомбардировщика B-1B Lancer Военно-воздушных сил США прибыли на авиабазу Эрланд в Норвегии, которая находится у границы с Россией.

Три стратегических бомбардировщика B-1B Lancer Военно-воздушных сил США прибыли на авиабазу Эрланд в Норвегии, которая находится у границы с Россией.

Как передает Report, об этом сообщает Объединенное авиационное командование (AIRCOM) Североатлантического альянса на официальном сайте.

"Бомбардировщики ВВС США прибыли 9 августа с авиабазы Дайсс, штат Техас, на авиабазу Эрланд в Норвегии, чтобы принять участие в очередном развертывании оперативной группы бомбардировщиков в Европе", - говорится в заявлении.

B-1B Lancer (Rockwell B-1 Lancer) американский сверхзвуковой стратегический бомбардировщик с крылом изменяемой стреловидности. Разработан в 1970-80-х годах компанией Rockwell International. Состоит на вооружении Военно-воздушных сил США с 27 июля 1985 года.