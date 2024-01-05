Бомбардировщик ВВС США разбился при посадке на авиабазе

Американский стратегический бомбардировщик B-1B Lancer разбился при попытке посадки на авиабазе Элсуорт в штате Южная Дакота, сообщило Командование глобального удара ВВС США.

Американский стратегический бомбардировщик B-1B Lancer разбился при попытке посадки на авиабазе Элсуорт в штате Южная Дакота, сообщило Командование глобального удара ВВС США.

Об этом Report передает со ссылкой на ABC News.

Сообщается что на борту находился экипаж из четырех летчиков. Все они успешно катапультировались, никто не пострадал.

Катастрофа произошла при выполнении тренировочного полета. Отмечается, что в тот момент была плохая погода и сильный мороз.

В настоящее время ведется расследование причин катастрофы. Авиабаза Элсуорт временно закрыта для полетов.