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Бомбардировщик США B-52 впервые приземлится на южнокорейской авиабазе

Бомбардировщик США B-52 впервые приземлится на южнокорейской авиабазе Американский стратегический бомбардировщик B-52 на этой неделе впервые приземлится на южнокорейской авиабазе.
Другие страны
16 октября 2023 г. 07:08
Бомбардировщик США B-52 впервые приземлится на южнокорейской авиабазе

Американский стратегический бомбардировщик B-52 на этой неделе впервые приземлится на южнокорейской авиабазе.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на источники.

Ожидается, что это вызовет острую ответную реакцию со стороны КНДР.

Отмечается, что развертывание на юге Корейского полуострова американского бомбардировщика продемонстрирует приверженность США своему присутствию в регионе на фоне растущей, по мнению Вашингтона и его союзников, ядерной угрозы со стороны Пхеньяна и запланированной на октябрь очередной попытки КНДР запустить военный разведывательный спутник.

В случае приземления B-52 в Южной Корее это станет первым подобным случаем. До этого эти стратегические бомбардировщики лишь совершали полеты над Корейским полуостровом в рамках учений.

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