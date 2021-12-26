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Бомба взорвалась в кафе в ДР Конго

Бомба взорвалась в кафе в ДР Конго Взрыв бомбы произошел в одном из ресторанов в городе Бени в провинции Северное Киву на северо-востоке Демократической Республики Конго (ДРК).
Другие страны
26 декабря 2021 г. 00:07
Бомба взорвалась в кафе в ДР Конго

Взрыв бомбы произошел в одном из ресторанов в городе Бени в провинции Северное Киву на северо-востоке Демократической Республики Конго (ДРК).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в субботу агентство Associated Press со ссылкой на мэра города Нарцисса Мутебу.

По его словам, люди собрались в ресторане вечером, чтобы отметить католическое Рождество. Количество пострадавших в настоящий момент неизвестно, масштаб разрушений уточняется. Начато расследование. Никто еще не взял на себя ответственность за взрыв.

Как сообщил в своем Twitter корреспондент французского еженедельника Jeune Afrique, сотрудничающий с агентством Reuters, после инцидента власти призвали местных жителей разойтись по домам.

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