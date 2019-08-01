Болтон заявил о продлении исключения из санкций ядерных объектов Ирана

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Вашингтон продлит на 90 дней срок действия соглашения об исключении из-под санкций атомной электростанции Ирана в Бушере, а также иранских ядерных объектов в Араке и Фордо.

Как передает Report, об этом заявил Болтон в интервью телеканалу Fox Business.

«Речь идёт о коротком продлении (срока действия исключений. — RT) на 90 дней. Они (ядерные объекты. — RT) находятся под постоянным наблюдением, и я слежу за ней (ситуацией вокруг этих объектов. — RT)», — заявил Болтон в интервью телеканалу Fox Business.