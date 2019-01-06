Болтон заявил, что вывод войск США из Сирии зависит от ликвидации ИГ

Баку. 6 января. REPORT.AZ/ Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что вывод войск США из Сирии зависит от полной ликвидации боевиков террористической организации «Исламское государство».

Как передает Report, об этом информирует The Associated Press.

«Есть цели, которые мы хотим выполнить, от которых зависит вывод (войск)... График вытекает из политических решений, которые нам необходимо реализовать», — заявил Болтон.

Эти условия, по его словам, включают в себя разгром остатков ИГ в Сирии.

19 декабря 2018 года США объявили о начале вывода своих войск с территории Сирии.