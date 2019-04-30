​Болтон заявил,что США хотят смены власти в Венесуэле как можно скорее

США хотят смены власти в Каракасе как можно скорее, заявил советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон.

"Мы надеемся, что сможем добиться смены режима в Каракасе как можно скорее", - как передает Report со ссылкой на РИА Новости, сказал он журналистам во вторник.

Во вторник утром лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуаидо и его сторонники собрались в Каракасе на автотрассе перед военной базой "Карлота". Ранее Гуаидо призвал народ Венесуэлы и армию выйти на улицы для завершения операции "Свобода" по свержению главы государства Николаса Мадуро.