Болтон заявил, что Иран непосредственно угрожает безопасности стран Западного полушария

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Иран и ливанская шиитская организация "Хезболлах" оказывают помощь венесуэльскому лидеру Николасу Мадуро и непосредственно угрожают безопасности стран Западного полушария.

Как передаёт Report, соответствующее сообщение разместил в Twitter в воскресенье помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

Он утверждает, что Иран и "Хезболлах" поддерживают осуществляемые Мадуро в Боливарианской Республике "репрессии, пытки и убийства невинных венесуэльцев, а также непосредственно угрожают безопасности региона". "Мы продолжим разоблачать соратников Мадуро и усилия Ирана по осуществлению своей деятельности в Западном полушарии", - заключил Болтон.