​Болтон заверил Нетаньяху, что Ирану не дадут стать ядерной державой

Иран не должен обзавестись ядерным оружием, заявил в воскресенье помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Иерусалиме, передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Иран стремится приобрести ядерное оружие. Есть признаки, которые показывают, что Иран не ищет мира. Как говорил ранее [президент США Дональд] Трамп, наша армия [армия США] готова к отправке, и она является лучшей в мире. У Ирана не может быть ядерного оружия", - приводит слова Болтона государственное израильское радио Kan.