Болтон высмеял Мадуро, на выступлении которого выключился свет - ВИДЕО

Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон высмеял президента Венесуэлы Николаса Мадуро, на выступлении которого выключился свет, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Для мафии Мадуро в Венесуэле настал период "тушите свет", - написал Болтон в Twitter.

Он разместил ссылку на видео с выступления Мадуро, на котором свет сначала мигнул, а затем погас, вынудив венесуэльского президента прервать речь. Отключения электричества стали часты в Венесуэле на фоне экономического кризиса.