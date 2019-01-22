Болтон выразил решительную поддержку оппозиционному парламенту Венесуэлы

Баку. 22 января. REPORT.AZ/ США считают решение Верховного суда Венесуэлы не признавать новое руководство Национальной ассамблеи "предсказуемым и пустым".
Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил во вторник советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.
"Сегодняшние действия подконтрольного Мадуро Верховного суда были предсказуемы и пусты. Соединенные Штаты решительно поддерживают Национальную ассамблею, единственный законный демократический институт Венесуэлы, и ее отважные усилия по восстановлению демократии", - написал он в своем Twitter.
Ранее сообщалось о том, что в ряде районов Каракаса идут акции протеста после попытки мятежа военнослужащих.
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