Болтон: Трамп намерен встретиться с Зеленским в Польше

Президент США Дональд Трамп запланировал встречу с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Варшаве.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявил советник американского лидера по вопросам национальной безопасности Джон Болтон в Киеве.

"Мы рассчитываем, что у президентов будет возможность поговорить в Варшаве в рамках мероприятий по случаю 70-летия начала Второй мировой войны", - сказал Д.Болтон.

Советник президента США подчеркнул, что, несмотря на отсутствие официального анонса по этому поводу, встреча должна состояться.

"Я оптимистичен относительно встречи в Варшаве. У лидеров уже были две очень теплые беседы, и у них снова будет шанс поговорить, хотя не знаю, насколько долгой будет встреча, учитывая занятость в церемониях", - указал советник Д.Трампа.

Напомним, что Д.Болтон будет находиться на Украине 27-29 августа, у него намечены встречи с украинскими чиновниками.