​Болтон: Трамп намерен включить Китай в переговоры по СНВ-3

Президент США Дональд Трамп хотел бы привлечь Китай к обсуждениям продления договора СНВ-3.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил советник американского президента по нацбезопасности Джон Болтон.

Советник отметил желание США включить Китай, на данный момент не ограниченный действием договоров, в переговоры о контроле над вооружениями, на фоне неуклонно возрастающего риска распространения оружия массового уничтожения в современном мире.

"Теперь Китай говорит: "У нас так мало ядерного оружия, было бы несправедливо включать нас в договор". Если бы я представлял китайскую сторону, я бы сказал то же самое", - заявил Д.Болтон.

По его словам, Китай остается за пределами соглашений, контролирующих вооружения, что дает им возможность бесконечно наращивать свой военный потенциал.

"Необходимо найти действующую модель, в рамках трехстороннего соглашения или же рассмотреть возможность вовлечения других ядерных держав", - добавил он.